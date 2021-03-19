Тренды YouTube: Моргенштерн идет в школу и Холостяк 11 – Выпуск 3

В тренде - ТВ-шоу и пранк.

Иду в ШКОЛУ... Узнают ли меня ПАТПИЩИКИ без ТАТУХ?????

Читай также: Тренды YouTube: Финал Холостячки и Кулинарный баттл

Рэпер Моргенштерн загримировался и решил прогуляться по улицам. Он подходил к детям и взрослым с вопросом, знают ли они Моргенштерна. Узнают ли его люди без татуировок?

Холостяк 11 – Выпуск 3 от 19.03.2021

Читай также: Тренды YouTube: Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25

Михаил Заливако заглянет в домик в лесу. Накануне участницы прислали ему приглашение на цветочную вечеринку в честь дня рождения Ани. Однако организовали они ее не просто так, а с хитрой целью – узнать больше о загадочном втором доме с соперницами. Вот только сама виновница торжества Анна в 3 выпуске шоу Холостяк 2021 не слишком обрадовалась, что ее день использовали для «грязных сплетен». Возможно, ей поднимет настроение появление Михаила и его подарок?

Индивидуальное свидание Виктории, приглашение на которое она получила на церемонии роз, будет под угрозой. Почему? Сможет ли Вика увидеться с Михаилом?

Напомним, ранее в тренды попали Франция – Украина и Байден: первая пресс-конференция.