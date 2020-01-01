Вышли глобальные версии Meizu 18 и Meizu 18 Pro - названы цены

Будет три версии смартфонов.

В начале этого месяца Meizu показала смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro в Китае. На третьей неделе этого месяца Meizu сообщила, что серия Meizu 18 скоро будет доступна на AliExpress для глобальных рынков. Наконец, смартфоны Meizu 18 и 18 Pro теперь доступны для покупки через сайт розничного продавца.

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В листинге AliExpress для Meizu 18 указано, что его 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища оцениваются в 819, 869 и 899 долларов соответственно.

Meizu 18 имеет 6,2-дюймовый S-AMOLED QHD + дисплей , который предлагает частоту обновления 120 Гц. Мобильная платформа Snapdragon 888 обеспечивает устройство оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживает технологию Super mCharge мощностью 36 Вт.

У Meizu 18 есть 20-мегапиксельная фронтальная камера. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельным основным объективом, 16-мегапиксельной сверхширокой камерой и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Meizu 18 Pro meizu.cn

Meizu 18 Pro варианты , такие как 8 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти, 8 Гб ОЗУ + 256 Гб памяти и 12 Гб ОЗУ + 256 Гб хранения являются оторвал в $ 939, $ 1 019 и $ 1099, соответственно , на AliExpress.

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Meizu 18 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном S-AMOLED QHD +, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Он питается от Snapdragon 888 SoC, оперативной памяти LPDDR5, хранилища UFS 3.1 и более крупной батареи емкостью 4500 мАч. 18 Pro поддерживает Super mCharge 40 Вт, Super wireless mCharge 40 Вт и обратную зарядку 10 Вт.

На лицевой стороне Meizu 18 Pro находится 44-мегапиксельная камера. Его задняя камера оснащена 50-мегапиксельным объективом Samsung GN1, 32-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX616, 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 3D-датчиком ToF.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu выпустит игровой турбо-смартфон.