Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса

Неудобное положение массивного контейнеровоза видно из космоса .

Спутник наблюдения Земли Pleiades, построенный Airbus, запечатлел этот вид контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале 25 марта 2021 года airbus

Крошечные спутники Dove для наблюдения за Землей, которыми управляет компания Planet из Сан-Франциско, заметили гигантское грузовое судно, блокирующее египетский Суэцкий канал, а также пробку, вызванную тяжелым положением огромного судна. Спутник для наблюдения за Землей Pleiades, построенный Airbus, также сделал потрясающий крупный план застрявшего корабля рано утром в четверг (25 марта).

Относительный крупный план застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, захваченного одним из кубсатов Planet's Dove 24 марта 2021 года. Planet Labs

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Корабль Ever Given длиной 400 метров сел на мель, пересекая канал во вторник утром (23 марта). Теперь он расположен поперек Суэца, не позволяя другим кораблям подходить или проходить по этому оживленному торговому маршруту, соединяющему Средиземное и Красное моря.

Спутник наблюдения Земли Pleiades, построенный Airbus, запечатлел этот вид контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале 25 марта 2021 года Airbus

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Дноуглубительные работы экипажи и другие сотрудники прилагают все усилия, чтобы освободить судно, но может занять несколько недель, чтобы открыть канал для движения судов снова,.

Например, на снимках Dove, сделанных в среду (24 марта), можно увидеть сброшенный на берег Ever Given с относительно крупным планом. А сделанные в четверг фотографии в более широком формате показывают затонувшее судно и очередь грузовых судов, которые ждут выхода в заблокированный канал со стороны Красного моря.

На этой фотографии, сделанной 25 марта одним из космических аппаратов Planet's Dove для визуализации Земли, показан контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале (вверху слева), и очередь судов, ожидающих входа в канал со стороны Красного моря. Planet Labs

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На снимке со спутника Airbus Pleiades, сделанном рано утром в четверг, видно еще больше деталей: контейнеровоз хорошо виден. Отдельные контейнеры на корабле можно различить в высоком разрешении.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция построит судоходный канал в обход Босфора.