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Можно ли вырастить арбуз дома: Эксперименты

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Что нужно для выращивания арбуза?

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Вырастить дома арбуз - реально ли это? Если подойти с научной точки зрения и с максимально серьезным подходом - то да. По крайней мере, это попробовали сделать блогеры из GoldenBurst.

И возможно, через пол года у нас на балконе появится самый настоящий спелый и большой арбузик.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько воды в арбузе.

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Теги: эксперименты, видео
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