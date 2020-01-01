Можно ли вырастить арбуз дома: Эксперименты
Что нужно для выращивания арбуза?
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Вырастить дома арбуз - реально ли это? Если подойти с научной точки зрения и с максимально серьезным подходом - то да. По крайней мере, это попробовали сделать блогеры из GoldenBurst.
И возможно, через пол года у нас на балконе появится самый настоящий спелый и большой арбузик.
Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько воды в арбузе.
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