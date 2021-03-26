iPhone 11 пролежал месяц на дне замершего озера и остался целым

Женщина случайно уронила телефон во время рыбалки в ледяную воду.

Рыбаки любят приукрасить, когда рассказывают, какая огромная рыба сорвалась с крючка. Но не для женщины из Саскатуна, Канада.

Энджи Кэррьер праздновала свое 50-летие на озере Васкесиу с друзьями и семьей. Она предупредила свою дочь, чтобы та была осторожнее с телефоном, на что дочь лишь закатила глаза.

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"Примерно через 10 минут телефон у меня на коленях, палатку подняло ветром, я поднимаюсь, чтобы схватить палатку, и телефон падает в лунку", - сказал Кэррьер.

Она не могла поверить в то, что телефон упал, но, глядя в кристально чистую воду через лунку, она увидела, что телефон лежит на дне. Женщина полагалась на iPhone за 1300 долларов во всех аспектах своего бизнеса, связанного со здоровьем, и была опустошена, зная, что в последнее время не делала резервную копию телефона.

Кэррьер думала, что ей так и не вернут телефон, но две недели спустя решила достать телефон, чтобы обменять его на новый. Это было во время третьей поездки обратно в Васкесиу, где она и ее друзья искали точное место, которое с тех пор было засыпано снегом.

Вооруженные эхолотом и магнитом, прикрепленным к леске, они искали телефон около двух часов. Им даже пришлось взять рыболовный крючок, чтобы перевернуть телефон так, чтобы магнит был открыт и его можно было поднять.

На следующее утро она подключила устройство, не веря, что что-нибудь случится, и предполагая, что она просто отнесет сломанный телефон в магазин Apple и купит новый.

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"Я не клала телефон в рис, я знала, что он не работает. На следующее утро я проходила мимо, и увидела символ Apple, который сначала завис, а затем, когда я провела пальцем вверх, он перешел к заставке, и я подумала: "Что за черт? '”

На камере был небольшой конденсат, который с тех пор исчез. Казалось, все цело.

"В телефоне нет ничего, что не работало бы, это потрясающе".

Эксперт Regina Tech Кертис Паради соглашается, что это аномалия. Паради говорит, что тесты на этом конкретном iPhone 11 показали, что он должен продержаться в воде только два метра на глубине 30 минут, прежде чем он будет окончательно поврежден.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.