Тренды YouTube: Франция – Украина и Байден: первая пресс-конференция

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Байден: первая пресс-конференция на посту президента США

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25 марта 2021 года Джо Байден дал свою первую пресс-конференцию в качестве президента США. Трансляцию с переводом и анализ ответов президент США смотрите в видео.

Франция – Украина. Обзор матча / СЕНСАЦИЯ в Париже

Сборная Украины сыграла вничью в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Франции.

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Хозяева начали матч активнее и смогли заработать несколько угловых, однако защита сборной Украины справлялась с атаками французов. Но на 19-й минуте Антуан Гризманн дальним ударом в угол ворот с линии штрафной площадки не оставил шансов вратарю украинцев Георгию Бущану

Чуть ранее Бенжамен Павар отказался в оффсайде, но рефери Тобиас Штилер гол засчитал. После забитого кола Франция продолжила атаковать, Украина пыталась отвечать, но безрезультатно — на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

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