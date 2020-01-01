Гидравлический пресс против алмаза: Эксперименты

При каком давлении алмаз раскрошится?

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Блогеры из crazy russian experiments испытают с помощью гидравлического пресса натуральный необработанный и искусственный алмазы. Какой алмаз окажется крепче?

Также алмазы испытали на самом крепком чистом металле на Земле - вольфраме.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.