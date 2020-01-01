Гидравлический пресс против алмаза: Эксперименты
При каком давлении алмаз раскрошится?
Читай также: На что способен лазер? Пять крутых экспериментов
Блогеры из crazy russian experiments испытают с помощью гидравлического пресса натуральный необработанный и искусственный алмазы. Какой алмаз окажется крепче?
Также алмазы испытали на самом крепком чистом металле на Земле - вольфраме.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил