На создание комплекта для сборки робопса собрали миллион долларов

Теперь комплект сможет купить любой.

Команда разработчиков Petoi создала крошечного робота-собаку размером с ладонь по имени Битл. Созданный для обучения и развлечения робот был разработан, чтобы устранить технические и финансовые барьеры, обычно связанные с динамическими четвероногими роботами.

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Конструктор теперь доступен для подписки через Indiegogo InDemand с ранними взносами от 250 долларов, что дает 15% скидку от рекомендованной розничной цены. Другие отдельные компоненты также можно приобрести отдельно для расширения проектов.

Ожидается, что полные роботизированные комплекты Битл будут отправлены до конца года, и робот станет идеальным инструментом для обучения, преподавания и исследований, говорят его создатели

"Биттл - крошечный, но мощный робот, который может исполнять трюки, как настоящие животные. Мы доработали все, чтобы приспособить маневренность роботу-питомцу размером с ладонь. Вы можете оживить Битл, собрав его и загрузив демонстрационные коды. Вы также можете научить его новым навыкам, чтобы выигрывать призы в соревнованиях нашего сообщества", - говорится в сообщении разработчиков.

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"Развиваясь на основе открытого исходного кода, Bittle представляет собой открытую платформу для объединения гаджетов нескольких производителей в одну органическую систему. Благодаря нашей настраиваемой плате Arduino, координирующей все инстинктивные и сложные движения, вы можете прикреплять различные датчики для улучшения восприятия. Вы также можете внедрить возможности искусственного интеллекта, установив Raspberry Pi или другие микросхемы AI через проводные / беспроводные соединения".

Битл - второй продукт OpenCat. При поддержке всемирной группы пользователей вы можете найти множество учебных пособий и идей для проектов в Интернете.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало робота-скалолаза в Долине Смерти.