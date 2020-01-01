Худеем по-умному: Обзор смарт-весов Huawei Smart Scale 3

Компания Huawei представила новый продукт - Smart Scale 3 для тех, кто хочет похудеть, следить за своим весом и вести активный образ жизни.

В чем ее отличия от других подобных видов умных весов? Эта модель анализирует 14 видов информации о теле и синхронизирует информацию с вашим смартфоном. Используя систему искусственного интеллекта, они сравнивают производительность пользователя с результатами, полученными от других людей, чтобы можно было видеть свой прогресс. Но весы также дают рекомендации, позволяющие более эффективно достичь желаемых результатов.

Дизайн

Весы изготовлены из стекла с металлическими элементами. Ножки выполнены из силикона и не скользят на любой поверхности - от ламината до плитки.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

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Корпус квадратный, с закругленными краями. На рабочей части весов из закаленного стекла находится серебристый логотип Huawei и четыре металлических точки, которые отвечают за считывание параметров. Остальное - поверхность из стекла с дисплеем наверху.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

Задняя часть корпуса имеет четыре ножки и аккумуляторный отсек. Тут же находится и небольшое отверстие для сброса настроек.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

Также Huawei Smart Scale 3 спроектированы очень прочными. Весы выдерживают падение с высоты около 12 см и обладают термостойкостью до 70 градусов.

Устройство в работе

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

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Эти весы были разработаны Huawei совместно с Институтом материаловедения Китайской академии наук. Инженеры компании и ученые создали технологию Huawei TruFit, которая позволяет точно определять различные параметры тела, включая мышечную массу, скелет, содержание воды и подкожный жир.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

Диапазон измерения весов - от 2,5 до 150 кг. Для пользователей младше 18 и старше 80 лет из-за физиологических особенностей возможно измерить только вес и индекс массы тела, а данные о структурных особенностях получаются неточными, поэтому они не анализируются.

Smar Scale 3 синхронизирует данные с приложением Здоровье на смартфонах Huawei и Honor. Программа содержит более двухсот фитнес-программ для наращивания мышечной массы или похудения. Также это приложение можно установить из Play Market и App Store.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

Интересной особенностью является Dual Connection, он поддерживает как Bluetooth 5.0, так и Wi-Fi 2.4 GHz.

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Одно из ограничений весов при подключении по Bluetooth то, что нужно открывать приложение для измерения. Но, поскольку HUAWEI Scale 3 поддерживает как Bluetooth 5.0 BLE, так и Wi-Fi 2,4 ГГц, мы можем подключиться к домашнему Wi-Fi. И тогда весы автоматически синхронизируют данные и открывать приложение не нужно.

Обзор умных весов Huawei Smart Scale 3

Но весы также могут работать независимо от смартфона, показывая как вес, пульс и содержание подкожного жира. Для корректного использования производитель советует становиться на весы босыми ногами. Но, как выяснилось, даже через довольно плотные носки измерения довольно точные, хотя и стоять на весах придется чуть дольше.

По умолчанию при настройке можно назначить администратора - владельца весов. Затем можно добавить и других пользователей, а весы запоминают их и автоматически распознают при следующем взвешивании. Также можно предоставить доступ для совместного использования.

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Huawei Scale 3 устраняет еще одно ограничение умных весов других производителей. Если разрешить другим людям использовать его в гостевом режиме, полученные данные не будут смешиваться с нашей статистикой.

Приложение “Здоровье“ умеет собирать статистику с изменением показателей по всем членам семьи. Данные в приложении синхронизируются в облаке и могут быть восстановлены после сброса настроек вашего смартфона или на новом устройстве.

Сделав сопряжение один раз, весы будут присылать данные каждый раз, как кто-то становится на них, и вам на телефон будет приходить уведомление.

Также весы определяют, кто в семье взвешивается и будет загружать данные для хранения статистики для каждого члена семьи.

Выводы

Существует множество умных весов. Но изюминка Huawei Scale 3 - подключение по Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет не открывать приложение каждый раз, когда вы его используете. Еще один плюс - гостевой режим, который могут использовать другие люди. Также весы можно синхронизировать через приложение Здоровье с другими умными вещами от Huawei, например, смарт-часами Watch GT2 Pro. Но, к сожалению, список таких умных вещей ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.