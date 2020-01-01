Портативная батарея набрала на Kickstarter 1 млн долларов за час

Такая батарея позволяет питать весь дом.

BLUETTI - американо-китайский стартап - установил рекорд на краудфандинговом сервисе Kickstarter. Компания занимается батареями-электростанциями. Их новый проект на электростанции на 5,1 кВт EP500 / Pro собрал более $1 млн всего час и уже быстро приближается к рубежу в 2 миллиона долларов.

Новые электростанции имеют элегантный и минимальный дизайн, выходной порт 12V 30A до 3000W и бесшовный ИБП.

Начальная цена EP500 составляет всего 2799 долларов (0,55 доллара за ватт-час), что делает серию EP500 чрезвычайно конкурентоспособной даже против таких гигантов, как Tesla Powerwall или Sonnencore. Тем не менее, что наиболее важно, в отличие от Powerwall или Sonnen, семейство BLUETTI EP500 является plug-and-play и намного более универсален. Он не только будет работать как домашняя резервная электростанция, вы также можете засунуть его в багажник автомобиля.

BLUETTI EP500 kickstarter.com

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Благодаря эксклюзивной технологии подключения B-Lynk от BLUETTI вы можете легко контролировать состояние вашего EP500 / Pro и настраивать его, находится ли он рядом с вами или за тысячу километров. Больше не нужно идти к устройству, чтобы определить оставшуюся емкость аккумулятора или инвертора.

Если характеристик 5,1 кВт / 3 кВт недостаточно для удовлетворения ваших потребностей, смело приобретайте сразу два и соединяйте их вместе с помощью BLUETTI Fusion Box. Вы можете сразу же удвоить мощность и напряжение до 10,2 кВтч и до 6 кВт на выходе при 240 В, что означает что вы также можете включить домашний кондиционер, сушилку для одежды, встроенный в стену электрический обогреватель и другие устройства большой мощности.

BLUETTI EP500 kickstarter.com

Мало того, заряжать электростанцию можно как от сети, так и от солнечных батарей.

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Что касается самой важной части краудфандинговых проектов - доставки и гарантии - BLUETTI заявили, что доставят EP500 в августе (поставки начнутся в конце мая), а Pro будет поставлен двумя месяцами позже, в октябре. Поскольку Kickstarter не будет снимать деньги с вашей карты до тех пор, пока краудфандинговая кампания не достигнет крайнего срока, вам нужно подождать всего около 3 месяцев после завершения оплаты EP500, что довольно впечатляет, поскольку даже такие гиганты, как Tesla, должны будут заставить вас ждать.

BLUETTI EP500 kickstarter.com

После поддержки краудфандингового проекта вы получите 3-летнюю гарантию из коробки, а, заплатив дополнительно 699 долларов, вы сможете наслаждаться 5 годами гарантии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Kickstarter собирают деньги на очищающую воду бутылку.