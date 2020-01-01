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Тренды YouTube: Песни в реальной жизни и 12 способов пронести еду в больницу

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В тренде - развлекательный контент.

12 Способов Пронести ЕДУ в БОЛЬНИЦУ

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В этом ролике Влад А4 Бумага покажет 12 способов как пронести еду в больницу. Его друг Серега оказался в больнице и им предстоит пронести еду через регистрацию со строгой медсестрой.

Песни в реальной жизни // У меня появился другой 

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Sasha Ice показала, что было бы, если в реальной жизни общались строчками из песен. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Хата на тата 10 сезон и Вопрос ребром – Instasamka.

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Теги: тренды YouTube, видео
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