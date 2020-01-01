В браузере Firefox появилась умная блокировка слежки за пользователями

Новая функция появилась в браузере Firefox 87.

Mozilla объявила о запуске своей последней версии популярного браузера Firefox. Новая версия - Firefox 87, и с ее запуском появилась новая функция под названием SmartBlock, направленная на улучшение конфиденциальности во время просмотра. SmartBlock описывается как интеллектуальный механизм блокировки трекера для приватного просмотра и строгого режима Firefox.

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SmartBlock разработан для обеспечения надежной защиты конфиденциальности и того, что Firefox называет "отличный опыт просмотра веб-страниц". Mozilla заявляет, что считает конфиденциальность фундаментальным правом и что каждый заслуживает защиты своей конфиденциальности во время просмотра веб-страниц. С 2015 года Firefox имеет функции, обеспечивающие надежную конфиденциальность, в том числе встроенную функцию блокировки контента, которая работает в режимах приватного просмотра и строгой защиты от отслеживания.

Эта функция автоматически блокирует загрузку сторонних скриптов, изображений и другого контента от компаний межсайтового отслеживания. Блокирование этих скриптов и другого контента не позволяет компаниям отслеживать пользователей во время просмотра веб-страниц. Проблема с прямой блокировкой трекеров заключается в том, что Firefox рискует заблокировать компоненты, необходимые для правильной работы некоторых веб-сайтов.

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В результате веб-страницы загружаются с изображениями, которые не отображаются, функции не работают, низкая производительность или страница может загружать не все. Именно здесь на помощь приходит SmartBlock, который грамотно исправляет веб-страницы, которые нарушены защитой отслеживания, без ущерба для конфиденциальности пользователей. SmartBlock может сделать это, предоставляя локальные заменяющие модули от заблокированных сторонних скриптов отслеживания. Firefox утверждает, что его резервные скрипты ведут себя также, что и исходные скрипты отслеживания, чтобы веб-сайт работал должным образом.

Эти сценарии позволяют сломанным сайтам, полагающимся на исходные сценарии, загружаться с сохранением функциональности. Скрипты SmartBlock поставляются в комплекте с Firefox, и сторонний контент с трекеров не загружается. Mozilla ясно дает понять, что сторонний контент не может отслеживать пользователей и что заменяющие скрипты, загружаемые Firefox, не содержат кода, поддерживающего отслеживание.

Напомним, ранее сообщалось, что Mozilla запустит платный Firefox.