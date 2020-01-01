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SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

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Ракета SpaceX Falcon 9 запустила новую партию из 60 интернет-спутников Starlink на орбиту в среду (24 марта) и совершила посадку в море, чтобы завершить последнюю успешную миссию компании.
Запуск ракеты Falcon
Запуск ракеты Falcon
скриншот видео

Ракета-ветеран Falcon 9 стартовала с космического стартового комплекса на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, в 10:28 по Киеву. 

Приблизительно девять минут спустя первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю для шестой успешной посадки. Дрон-корабль SpaceX “Конечно, я все еще люблю тебя“ находился в Атлантическом океане, ожидая посадки ступени. 

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Сегодняшний полет - четвертая миссия Starlink. SpaceX постепенно приближается к заполнению своего первоначального интернет-созвездия, которое, как ожидается, будет насчитывать 1440 спутников. В конце концов, это созвездие может состоять из десятков тысяч спутников, поскольку SpaceX имеет разрешение на запуск до 30 000 спутников, а также возможность запуска еще большего числа.

“Это шестая посадка для этого ускорителя и 78-я посадка в целом“, - сказал Энди Тран, руководитель производства в SpaceX, во время веб-трансляции запуска.

Ракета-носитель для сегодняшнего запуска, получившая название B1060, является одним из шести ускорителей Falcon 9 в парке испытанных в полетах ракет SpaceX. У ветерана теперь шесть полетов, включая четыре различных миссии Starlink. Кроме того, ракета-носитель также подняла модернизированный спутник GPS III для вооруженных сил США в июне 2020 года и спутник связи для Турции в январе этого года. 

Фактически, это была первая ракета, которую американские военные позволили восстановить SpaceX, в отличие от ее предыдущих военных запусков, когда компания отказалась от ракеты-носителя после того, как она доставила свою полезную нагрузку. NASA недавно последовало его примеру, разрешив SpaceX повторно использовать свои ракеты в командировках экипажа. Предстоящая миссия Crew-2 , запуск которой запланирован не ранее 22 апреля, станет первым пилотируемым полетом на отремонтированной ракете. 

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX установила рекорд по скорости запуска одной и той же ракеты.

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Теги: SpaceX, Starlink
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