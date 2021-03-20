Тренды YouTube: Хата на тата 10 сезон и Вопрос ребром – Instasamka
Папа Максим – третий ребенок у жены – Хата на тата 10 сезон. Выпуск 1 от 20.03.2021
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В проекте Хата на тата 10 сезон 1 выпуск от 20.03.2021 вы познакомитесь с Максимом – суперстаром из Яготина. Хотя папе почти 30, в душе он чувствует себя маленьким ребенком, за которым нужно ухаживать и уделять много внимания. Рядом с таким мужчиной жена Надежда чувствует себя не любимой женщиной, а мамой еще одного большого дитя. Максим доставляет хлопот больше, чем 3-летний Святослав и 9-летняя Даша вместе взятые. Герой 1 выпуска Хата на тата 2021 очень любит животных, поэтому он притащил домой трех кошек, двух собак, двух попугаев и даже хомяка Маруську. И за этим зверинцем ухаживать приходится Надежде. Готовые увидеть, как шоу Хата на тата 2021 будет перевоспитывать папу?
Вопрос ребром – INSTASAMKA
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Скандальная инстаграмерша Инстасамка побывала в гостях у Басты на проекте Gazgolder, где она ответила на вопросы зрителей и ведущего. Почему она ворует треки у западных артистов, какие подарки дарят Инстасамке и какие у нее отношения с визажистами.
Напомним, ранее в тренды попали Макс Барских & Zivert и NK - Девочки рулят.
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