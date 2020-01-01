Названы самые злостные нарушители карантина по COVID-19

Мужчины и нацменьшинства чаще нарушают правила карантина.

Мужчины и цветные меньшинства чаще не соблюдают карантинные правила EPA/UPG

По данным репрезентативного опроса 2252 взрослых, мужчины, молодые люди и люди из черных, азиатских и этнических меньшинств с меньшей вероятностью будут следовать правительственным ограничениям, призванным остановить распространение COVID-19.

В исследовании, проведенном учеными Манчестерского университета, большинство респондентов сообщили о соблюдении правил, и лишь 5% или меньше людей сообщили об активном сопротивлении правительственным ограничениям.

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Однако опрос, проведенный в апреле 2020 года и опубликованный в BMC Public Health, показал, что лучшая приверженность была связана с более старым возрастом, женщинами и белым этническим происхождением.

У людей из групп этнических меньшинств на 5,9% меньше шансов придерживаться, чем у людей, которые идентифицировали себя как белые; женщины были на 6,3% чаще, чем мужчины.

Результаты отражают более высокий уровень смертности, связанный с COVID-19 среди мужчин и людей из цветных сообществ, чем среди более широкого населения.

Исследование также показало, что приверженность, вероятно, будет увеличиваться или поддерживаться за счет расширения возможностей людей, предоставления им достаточных возможностей и обеспечения их надлежащей мотивации.

Он финансировался Манчестерским центром психологии здоровья при университете при поддержке Манчестерского биомедицинского исследовательского центра NIHR и Центра трансляционных исследований безопасности пациентов NIHR Большого Манчестера.

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Ведущий автор, профессор Кристофер Армитидж сказал: "Некоторые из этих мер, связанных с COVID-19, вероятно, будут оставаться в силе в течение многих лет, поэтому важно, чтобы соблюдение некоторых форм ограничений было устойчивым. Это исследование показывает, что определенные группы с меньшей вероятностью будут придерживаться правительственных инструкций, касающихся COVID-19".

Поскольку эти группы демонстрируют более высокую смертность от COVID-19, очень важно, чтобы мы разработали стратегии для решения этой проблемы.

"Согласно нашим выводам, часть ответа будет включать вмешательства, нацеленные на людей чернокожего, азиатского происхождения и этнических меньшинств, мужчин и молодых людей", - добавил Армитидж.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят Covid-19.