Бронежилет из неньютоновской жидкости: Эксперименты
На таком бронежилете испытают разные виды оружия.
Читай также: Бронежилет против киномифов: Эксперименты
Видео будет посвящено неньютоновской жидкости. Блогеры из Live Today сделали бронежилет из неньютоновской жидкости. И, естественно, протестировали на прочность разными видами оружия. А также попробовали выяснить, какой слой неньютоновской жидкости сможет остановить пулю Флобера и даже гарпун.
Напомним, ранее блогеры проверяли раскаленную соль против бронежилета.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил