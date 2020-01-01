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Бронежилет из неньютоновской жидкости: Эксперименты

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На таком бронежилете испытают разные виды оружия.

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Видео будет посвящено неньютоновской жидкости. Блогеры из Live Today сделали бронежилет из неньютоновской жидкости. И, естественно, протестировали на прочность разными видами оружия. А также попробовали выяснить, какой слой неньютоновской жидкости сможет остановить пулю Флобера и даже гарпун.

Напомним, ранее блогеры проверяли раскаленную соль против бронежилета.

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Теги: видео, эксперименты
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