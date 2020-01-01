Илон Маск пообещал отправить ракеты Starship на Марс до 2030 года

Об этом Маск написал в Twitter.

SpaceX отправит свои ракеты Starship на Марс до 2030 года, - сказал предприниматель-миллиардер в своем твиттере во вторник.

Читай также: Готов к полету: SpaceX испытала двигатель Starship

В феврале частная космическая компания привлекла около 850 миллионов долларов в виде долевого финансирования, несмотря на то, что прототип ее ракеты Starship взорвался во время попытки приземления после испытательного запуска на большой высоте.

Прототип SN9 был тестовой моделью тяжелой ракеты, разрабатываемой SpaceX для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Маск, возглавляющий несколько футуристических компаний, в том числе Tesla Inc, Neuralink и Boring Co, заявил во вторник, что "действительно жесткий порог делает марсианскую базу Alpha самоподдерживающейся".

Первый орбитальный полет запланирован на конец года. Маск заявил, что в 2023 году намерен запустить японского миллиардера Юсаку Маэдзава вокруг Луны на космическом корабле Starship.