Microsoft хочет купить Discord за 10 миллиардов долларов

Поглощение может состояться уже скоро.

Корпорация Microsoft, по-видимому, ведет переговоры о покупке Discord, популярной платформы VoIP и обмена сообщениями, на сумму более 10 миллиардов долларов США, согласно источникам, близким к сделке.

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Согласно отчету Reuters, Discord обратился к потенциальным покупателям, при этом Microsoft является одной из компаний, которые могут его приобрести, согласно источникам. Хотя некоторые считают, что платформа VoIP и обмена сообщениями скорее станет публичной, чем просто отдаст все свои активы. Недавно также сообщалось, что компания изучает возможность продажи и уже ведет заключительные переговоры с компанией.

К сожалению, Microsoft отказалась комментировать этот вопрос, в то время как Discord еще не ответил ни на какие запросы. На данный момент Discord оценивается примерно в 7 миллиардов долларов США по состоянию на декабрь прошлого года. Для тех, кто не знает, Discord - это платформа, которая служит различным целям, таким как игры и связанные с ними действия, в то же время ее также можно использовать для создания виртуальных вечеринок и встреч. Таким образом, переход от Microsoft, вероятно, является частью ее попытки укрепить свои позиции в индустрии видеоигр.

Кроме того, если сделка состоится, это станет крупнейшим приобретением производителя Xbox с момента приобретения ZeniMax Media в прошлом году. Это также происходит на фоне подъема игровой индустрии, вызванного пандемией коронавируса, которая привела к росту индустрии благодаря тому, что люди остаются дома и обращаются к играм для развлечения во время изоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft купила Minecraft за 2,5 миллиарда долларов.