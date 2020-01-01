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Facebook за три месяца удалил 1,3 миллиарда аккаунтов

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Утверждается, что все они были фейковыми.
Facebook удалил фальшивые аккаунты
Facebook удалил фальшивые аккаунты
freepik.com

Facebook недавно опубликовал сообщение в блоге, в котором затронул ряд вопросов. Один из обсуждаемых вопросов - это конфиденциальность и безопасность. Гигант социальных сетей сообщил, что в период с октября по декабрь 2020 года он удалил до 1,3 миллиарда учетных записей.

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Хотя распространение поддельных учетных записей является серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие пользователи, они с большей вероятностью встретят поддельную учетную запись на Facebook, чем на других социальных платформах. Основная цель создания поддельных учетных записей - обмануть пользователей. Фальшивые учетные записи также создаются для распространения дезинформации.

Компания сообщила, что более 35000 человек круглосуточно работают над устранением дезинформации на ее платформе. С этой целью Facebook сообщает, что он также удалил более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, которые мировые эксперты в области здравоохранения отметили как дезинформацию.

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До того, как платформы социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и другие, решили действовать, был рост ложной информации, теорий заговора о вакцинах от коронавируса и нескольких ложных заявлений. Тактическое решение отсеять такую ​​дезинформацию было очень полезно для обеспечения того, чтобы люди могли получать правильную информацию о предотвращении распространения вируса, а также о развертывании вакцин.

Раскрытие Facebook данных о дезинформации происходит после запланированной проверки Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей США. Комитет изучает, как технологические платформы, включая Facebook, борются с дезинформацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет платить пользователям за образцы их голоса.

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Теги: Facebook, аккаунты, соцсеть, дезинформация
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