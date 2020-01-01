Мужчина купил iPhone онлайн, а вместо телефона получил стол

Покупки в Интернете - это просто и удобно. Но нет гарантии, что товары будут такими, как показано на фотографиях.

Один мужчина из Таиланда поделился своим опытом покупки в Интернете, которая пошла не так, когда он использовал платформу для онлайн-покупок и получил совершенно другой товар вместо того, что он заказал.

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В интернет-магазине он купил iPhone 7, но ему доставили письменный стол большого размера, напоминающий гигантский iPhone, сообщает Oriental Daily.

Сам покупатель подозревает, что не проверил детали предмета перед покупкой. Также его интересовало, почему стоимость доставки была заявлена выше, чем обычно. И причина уже выяснилась после того, как стол доставили.

Зато стол очень стильный instagram.com

Напомним, ранее сообщалось, что китаец сделал предложение девушке с помощью 99 смартфонов Apple.