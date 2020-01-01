Google Pixel 6 может выйти со сканером отпечатков пальцев под дисплеем

Намеки на это нашли в бета-версии Android 12.

Открытая бета-версия ОС Android 12 только что показала, что Google Pixel 6 может поставляться со сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Эта функция была недавно обнаружена в последней бета-версии будущей операционной системы.

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Согласно отчету TechRadar, разработчик kdrag0n заметил упоминание "UdfpsControllerGoogle" в коде из второй предварительной версии Android 12 для разработчиков. Udfps означает сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который был частью пути com.google.android.systemui, что предполагает, что эта функция может появиться на будущих устройствах Pixel. Это также означает, что эта функция разрабатывается для смартфонов Pixel, а не в ОС Android.

Имейте в виду, что это не подтверждает, что гигант поисковых систем будет запускать Pixel со сканером отпечатков пальцев под дисплеем, но намекает на это. Благодаря поддержке функции, включенной в Android 12, мы можем увидеть, что Pixel 6 поставляется с этой функцией, а также с последней версией ОС Android. Ранее также появлялись сообщения о том, что компания может использовать комбинацию встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лиц для разблокировки устройства.

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Еще одна новая функция, замеченная в бета-версии Android 12, - компания внесла определенные изменения в свой темный режим. На данный момент устройства Pixel предлагают черный фон, но более новое обновление изменяет фон поддерживаемых приложений на серый. Это странный шаг, учитывая, что более темный цвет был бы более эффективным для снижения расхода заряда батареи на OLED-дисплее.

Напомним, ранее сообщалось, что Android можно взломать при помощи холодильника.