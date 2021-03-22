Дональд Трамп хочет запустить собственную социальную сеть

И она будет большой, обещает советник Трампа.

Бывший президент Дональд Трамп планирует вернуться в социальные сети на "собственной платформе", сказал в воскресенье его советник . И никто из тех, кто занимается фейковыми новостями, не будет приглашен.

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В интервью Fox News старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что платформа может быть запущена в ближайшие два-три месяца.

"Это то, что, я думаю, станет самым популярным инвайтом в социальных сетях, это полностью изменит игру, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп", - сказал он.

Миллер сказал, что не может вдаваться в подробности на данный момент, но заявил, что к Трампу обращались "многочисленные компании" по поводу этого предприятия и что он проводил "важные встречи" с несколькими командами на своем курорте в Мар-а-Лаго.

"Эта новая платформа будет большой", - добавил Миллер, прогнозируя, что она привлечет "десятки миллионов человек". Он отказался вдаваться в подробности, когда его спросили, собирается ли Трамп создать платформу сам или работать с другой компанией над ее созданием.

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"Я думаю, президент действительно знает, в каком направлении он хочет двигаться здесь, и эта новая платформа будет большой, и все хотят его, он приведет миллионы и миллионы, десятки миллионов людей на эту новую платформу", - сказал Миллер.

С января Трамп был на неопределенный срок отстранен от доступа к Facebook, Twitter и других социальных сетей за подстрекательство к насилию после осады Капитолийского холма его сторонниками. До того, как он был забанен, у него было более 80 миллионов подписчиков в Twitter. В течение недели после запрета Трампа в Твиттере дезинформация о фальсификациях на выборах в нескольких социальных сетях упала примерно на 73%, с 2,5 миллиона до 688 тысяч упоминаний, согласно данным социальной аналитической компании Zignal Lab, цитируемой Washington Post.

Напомним, ранее сообщалось, что Snapchat заблокировал аккаунт Дональда Трампа.