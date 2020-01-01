Фотограф потратил 12 лет на создание снимка Млечного Пути

Финский фотограф склеил множество маленьких снимков в один большой.

После более десяти лет кропотливой работы финский астрофотограф Джей Пи Метсавайнио выпустил потрясающую 1,7-гигапиксельную мозаику плоскости галактики Млечный Путь.

Метсавайнио публикует свои астрофотографии в Интернете с 2007 года, но его работа над мозаикой началась в 2009 году, когда он фотографировал различные туманности вокруг Млечного Пути как отдельные композиции.

Общее время воздействия с 2009 по 2021 год составляет около 1250 часов. (Чтобы загрузить полное изображение размером 11,5 МБ, щелкните здесь)

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“На создание этого мозаичного изображения ушло почти двенадцать лет“, - написал Метсавайнио в своем блоге Astro Anarchy.

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“Причина, по которой длительный период времени, естественно, заключается в размере мозаики и том факте, что изображение очень глубокое. Другая причина в том, что я снял большинство рамок мозаики как отдельные композиции и публикую их как независимые произведения искусства“.

“Это приводит к некоему сложному набору изображений, который частично перекрывается множеством необработанных областей между кадрами и вокруг них. Я снимал недостающие данные время от времени в течение многих лет, и в прошлом году мне удалось опубликовать множество изображений субмозаики“.

Он объяснил, что для объединения изображений вместе нужно было сопоставить звезды и наложить их в Photoshop с небольшими настройками между кадрами, чтобы они соответствовали цветовому балансу и кривым.

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В результате получается изображение размером около 100 000 пикселей, состоящее из 234 отдельных мозаичных панелей, покрывающих область неба 125 на 22 градуса.

Это значительная часть галактической плоскости, включающая около 20 миллионов звезд, а полноразмерное цветное изображение размером 7000 на 1300 пикселей поистине потрясающе. Цвета, которые вы видите, представляют собой излучение ионизированных элементов; водород показан зеленым, сера - красным, а кислород - синим.

“Я думаю, что это первое изображение, когда-либо показывающее Млечный Путь в таком разрешении и глубине на всех трех цветовых каналах“, - сказал Метсавайнио сайту фотографии PetaPixel .

Напомним, ранее сообщалось, что астроном-любитель снял невероятное фото МКС на фоне Луны.