Новые исследования 5G снова доказали его безопасность

Как будто это может убедить противников 5G.

Два новых научных обзора подтвердили все предыдущие исследования технологии 5G, которые мы наблюдали на сегодняшний день, и показали, что стандарт подключения следующего поколения не несет никаких рисков для здоровья.

Под контролем Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) и Технологического университета Суинберна в Австралии, в обзорах были проанализированы 138 предыдущих исследований и проведен повторный анализ более 100 экспериментов для поиска возможных опасностей в частотах миллиметрового диапазона (низкоуровневые радиоволны). выше 6 ГГц).

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Хотя исследования и научный анализ, вероятно, будут продолжены, этот глубокий взгляд на то, что мы знаем о 5G и связанных с ним технологиях, указывает на то, что он совершенно безопасен на тех уровнях, на которых люди будут подвергаться его воздействию.

"В заключение, обзор всех исследований не предоставил убедительных доказательств того, что низкоуровневые радиоволны, подобные тем, которые используются в сети 5G, опасны для здоровья человека", - говорит Кен Карипидис, помощник директора по оценке и консультированию ARPANSA.

Хотя частоты выше 6 ГГц регулярно используются в радарах, медицинских инструментах и ​​оборудовании для обеспечения безопасности - например, в сканерах для досмотра в аэропортах, через которые вы, вероятно, проходили - они будут использоваться гораздо шире по мере развертывания сетей 5G по всему миру.

Прочесывая данные и опубликованные результаты по генотоксичности (мутациям), пролиферации клеток, экспрессии генов, передаче сигналов клеток, функции мембран и другим биологическим эффектам, исследователи не смогли найти "никаких подтвержденных доказательств того, что низкоуровневые радиочастотные поля выше 6 ГГц, такие как те, которые используются в сети 5G, опасны для здоровья человека".

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Хотя некоторые биологические эффекты были отмечены, они, как правило, не воспроизводились независимо, и они были в исследованиях, в которых отсутствовали строгие методы контроля качества, говорят исследователи, хотя мы с уверенностью можем ожидать еще большего количества текущих оценок 5G в предстоящие годы.

"Мы рекомендуем, чтобы будущие экспериментальные исследования улучшили их дизайн с особым вниманием к дозиметрии и контролю температуры, и чтобы будущие эпидемиологические исследования продолжали отслеживать долгосрочные последствия для здоровья населения, связанные с беспроводной связью", - говорит Карипидис .

Выводы группы соответствовали стандартам безопасности, установленным Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и широко принятым во всем мире.

ARPANSA разработала новый обновленный стандарт, в котором подчеркивается предел, при котором радиоволны, используемые в беспроводной связи, могут быть вредными: воздействие Wi-Fi в 100 миллионов раз ниже этого стандарта, а воздействие от вышек мобильной связи - в 500 000 раз ниже.

По словам исследователей, опасения по поводу безопасности новой технологии обоснованы и понятны, но, несмотря на то, что вы можете прочитать в социальных сетях, все убедительные доказательства, которые были собраны до сих пор, указывают на безопасность развертывания 5G.

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"Одно из основных различий, которые у нас есть сейчас, - это ресурсы для передачи этой истерии, поэтому социальные сети, в частности, были гораздо более масштабным явлением в прошлом, и не существовали, когда появился 2G", - сообщила директор программы ARPANSA Сара Лафран.

"Итак, люди были обеспокоены тем, что у них просто не было такого количества платформ или большего голоса, чтобы выразить свою озабоченность, тогда как сейчас у людей есть много разных способов выразить свои опасения по поводу этой технологии".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создали самый маленький модуль для 5G-связи.