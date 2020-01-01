Выход Windows 10X снова перенесли

Операционка должна была выйти этой весной.

Предстоящая операционная система Microsoft Windows 10X для образовательных и корпоративных ПК может столкнуться с еще одной задержкой. После того, как слухи показали, что запуск, ориентированный на одноэкранные устройства, может произойти уже этой весной, теперь похоже, что Microsoft может быть не готова выпустить его до второй половины 2021 года.

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Ссылаясь на внутренние источники в Microsoft, Зак Боуден из Windows Central считает, что компания хочет вернуть Windows 10X, чтобы "обеспечить готовность и надежность продукта для беспрепятственного выпуска". Несмотря на то, что просочившиеся сборки операционной системы недавно распространились в Интернете, похоже, что Microsoft хочет потратить больше времени на устранение ошибок и других проблем, прежде чем делать что-либо официальное. Боуден также говорит, что компания не смогла подписать окончательную "отгрузочную сборку" ОС еще в декабре.

Конечно, это лучше всего рассматривать как последний слух. Microsoft официально не говорила о Windows 10X с тех пор, как объявила, что она была переориентирована на работу с одним экраном. Первоначально он был предназначен для устройств с двумя экранами, но глобальная пандемия изменила эти планы, а также отменила Surface Neo, который должен был стать флагманским устройством, работающим под управлением ОС.

В настоящее время Microsoft намерена подписать окончательную сборку одноэкранной версии операционной системы позднее этой весной. По словам Боудена, во второй половине этого года появятся одноэкранные ПК с Windows 10X. Напоминаем, что 10X поставляется с такими функциями, как обновленное меню "Пуск", панель задач, Центр уведомлений и многое другое.

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Microsoft в основном хранит молчание о Windows 10X, если не считать некоторых утечек. Глава Windows и Surface Панос Панай ранее сказал, что его "накачали" на "Windows следующего поколения", и пообещал, что "этот год будет значительным для Windows".

Другими факторами, способствовавшими задержке, может быть тот факт, что Microsoft может захотеть уделить больше внимания обычной версии Windows 10 и обновлению "Sun Valley". У этого обновления есть свой набор слухов, многие из которых указывают на большой визуальный редизайн Windows 10. Наконец, поскольку считается, что Windows 10X не будет поставляться с поддержкой традиционных приложений Win32, есть вероятность, что Microsoft может отложить его и, вместо этого, поработать над решением для потоковой передачи этих приложений в Windows 10X.

Напомним, ранее сообщалось, что выход Windows 10X могут перенести на год.