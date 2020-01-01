Двигатель огромной лунной ракеты NASA испытали огнем

В четверг NASA провело самое изнурительное испытание своей новой мега-ракеты.

В ходе так называемого испытания "горячим огнем" четыре двигателя RS-25 ожили, создав тягу около 900 тысяч килограммов. Они продолжали работать более восьми минут - время, необходимое для доставки на орбиту разгонной ракеты и космического корабля.

Облако выхлопных газов вырвалось из испытательного стенда, и когда двигатели, наконец, сожгли топливо и отключились, испытатели аплодировали.

"Сейчас есть много данных, которые необходимо проанализировать", - сказал Билл Вробель, менеджер программы испытаний, во время прямой трансляции NASA.

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"Но я думаю, что аплодисменты многое говорят о том, что чувствует команда. Они прошли тест, и сейчас это выглядит довольно хорошо".

На первый взгляд, единственной видимой аномалией был пожар над двигателями. По словам Вробеля, это, вероятно, произошло из-за горения пробковой изоляции. NASA поделится более подробной информацией об испытании на пресс-конференции в четверг вечером.

Пока данные не обнаруживают никаких скрытых проблем, успех четверга дает NASA возможность интегрировать базовую ступень в новую лунную ракету агентства, которая называется Space Launch System (SLS).

Испытание двигателя ракеты

Эта система является краеугольным камнем программы агентства Artemis, цель которой - впервые с 1972 года выйти на поверхность Луны и заложить основу для космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны.

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Но сначала SLS нужно долететь до Луны и обратно без экипажа. После того, как тест будет закончен, NASA сможет запустить миссию под названием Artemis 1 до конца года.

Ступень ядра ракеты - это самая большая часть SLS и ее структурный хребет. По данным НАСА, это также самая большая и самая мощная ракетная ступень в мире.

Это был второй горячий тест. Первый был в январе, но двигатели внезапно остановились всего через минуту.

Выяснилось, что бортовой компьютер автоматически прервал испытание, потому что система, контролирующая движения двигателей, вышла за пределы, установленные NASA перед тестом.

В NASA заявили, что ограничения были намеренно консервативными, потому что агентство не хочет толкать ракету так сильно, чтобы она повредилась во время испытаний.

Но за два месяца, прошедшие с тех пор, NASA скорректировало параметры испытаний, сделав их менее консервативными. Позже агентство сообщило, что если бы система превысила предыдущие пределы во время фактического запуска, ракета продолжила бы полет.

Испытание двигателя ракеты

Резкое завершение январских испытаний означало, что у команды SLS было достаточно данных только для проверки трех из 10 требований к конструкции. Вот почему в четверг переделали раскаленный огонь.

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При подготовке ко второму тесту команда также отремонтировала клапан баллона с жидким кислородом двигателей, который не открывался должным образом.

Во время теста в четверг, похоже, не возникло ни одной из предыдущих проблем. Руководители программ SLS ранее заявляли, что им потребуется по крайней мере четыре минуты данных, чтобы проверить остальные требования к конструкции.

Теперь команда SLS проанализирует данные испытаний и завершит необходимые проверки, чтобы сертифицировать основной этап для полета.

NASA предварительно установило дату запуска Artemis 1 на ноябрь, но руководители программы SLS заявили, что ракета может стартовать уже в октябре.

Испытание двигателя ракеты

"Мы все еще находимся на пути к возможности запуска в этом году, но мы также понимаем, что есть вещи, которые могут возникнуть, такие как погода, COVID и некоторые другие препятствия", - сказал Том Уитмейер, возглавляющий программу NASA, которая разрабатывает новые системы, такие как SLS/

"Итак, запуск планируется в этом году, но мы продолжим обеспечивать прогресс в течение года, и мы обязательно сообщим вам, как у нас дела".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA завершила сборку главного блока самой большой ракеты.