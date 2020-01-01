Sony показала новые контроллеры PS5 для виртуальной реальности

Контроллеры PlayStation 5 VR явно вдохновлены дизайном контроллеров Oculus Quest.

Спустя всего несколько недель после подтверждения того, что система VR для PlayStation 5 находится в разработке, Sony продемонстрировала контроллеры. Вдохновленные рукавами (почти буквально), новые дизайны выглядят на световые годы впереди неуклюжих старых джойстиков PS4 и содержат некоторые функции DualSense PS5.

Контроллеры PS5 VR выглядят как обычный контроллер, разрезанный пополам. В зеркальном отображении друг друга каждый контроллер имеет джойстик, кнопку захвата сбоку, спусковой крючок сзади и две основные кнопки - треугольник и квадрат слева и X и круг справа. Кнопка “Создать“ находится в левой половине, а “Параметры“ - справа.

Контроллеры PlayStation 5 VR blog.playstation.com

К счастью, эти новые контроллеры отказались от неудобного форм-фактора палочки контроллеров PS Move в пользу более современного дизайна. Во-первых, все кнопки, триггеры и джойстики выглядят так, как будто их намного легче достать и использовать, чем на старых контроллерах. Они очень похожи на контроллеры в линейке Oculus Quest.

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Круглая форма может выглядеть так, как будто вы кладете руки в мяч гладиатора, но это кольцо - это то, как система отслеживает ваши движения и жесты. Вместо старой системы, когда одна камера смотрела прямо перед телевизором, новая гарнитура теперь сама отслеживает, где находятся ручные контроллеры.

Большинство других систем VR уже используют это отслеживание “наизнанку“, но здорово, что Sony догоняет. PS4 VR в основном сидящий, глаза-вперед вид опыта - если вы поворачиваетесь спиной к камере ваши в игре руки просто уплыть. Эта новая система устраняет это ограничение и открывает возможность масштабной виртуальной реальности на 360 градусов.

Контроллеры PlayStation 5 VR blog.playstation.com

В рукавах новых контроллеров есть еще несколько изящных хитростей. Даже если вы не нажимаете какую-либо конкретную кнопку, сенсорные датчики могут определить, когда ваши пальцы находятся на контроллере или приподняты, что позволяет виртуально воспроизводить более естественные жесты. Это тоже позаимствовано у контроллеров Oculus.

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Некоторые из основных функций контроллера PS5 DualSense сохраняются. Контроллеры VR построены с удивительно подробной системой тактильной обратной связи и адаптивными триггерами, которые имитируют напряжение действий, таких как натяжение тетивы.

К сожалению, Sony заявила, что система не будет выпущена до 2022 года, поэтому немного странно, что компания сделала это объявление так рано.

Тем не менее, похоже, что прототипы скоро будут отправлены разработчикам, чтобы они могли начать создавать игры на их основе.

Напомним, ранее сообщалось, что новую PlayStation 5 разобрали до винтика.