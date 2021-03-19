Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск показал новую супер-ракету

Комментариев: 1
Новый прототип тяжелой ракеты испытают уже скоро.
Новая ракета Илона Маска
Новая ракета Илона Маска
twitter

SpaceX приближается к первому испытанию своей сверхтяжелой ракеты следующего поколения, которая доставит космический корабль Starship в космос.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в четверг опубликовал в Твиттере фотографию с испытательного полигона SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, где впервые показана сложенная сверхтяжелая ракета, известная как прототип BN1.

Читай также: Илон Маск показал работу двигателя корабля Starship в действии

Чтобы оценить масштаб, посмотрите на рабочего наверху крана, примерно на полпути снаружи от 70-метровой ракеты.

SpaceX нацелена на июль 2021 года для первого орбитального испытательного полета сверхтяжелой ракеты и звездолета, хотя эта дата может измениться.

Прототип BN1 на фотографии выше будет проходить только наземные испытания, что откроет путь к орбитальному полету BN2 где-то в этом году. Прототип BN3 должен стать первым, кто доставит в космос 50-метровый звездолет.

Моделирование, созданное фанатом космоса, показывает, как могут выглядеть сверхтяжелая ракета и звездолет, когда они в конечном итоге будут запускаться вместе. Сам Маск прокомментировал, что изображение было "очень близко к [] фактическому ожидаемому полету".

SpaceX заявляет, что после сборки и испытаний Super Heavy станет "самой мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных", поскольку 31 двигатель Raptor поднимет ее ввысь.

Как и в случае с испытанным и испытанным ускорителем Falcon 9 первой ступени SpaceX, цель состоит в том, чтобы разработать Super Heavy и Starship как полностью многоразовую систему, в которой обе секции могут приземлиться на землю после запуска.

Читай также: Илон Маск показал пассажирский космический корабль

В то время как сверхтяжелая ракета вернется на Землю вскоре после запуска, Starship потенциально может приземлиться на другой планете, прежде чем приземлиться обратно на Землю в конце продолжительной миссии. Звездолет рассчитан на перевозку грузов и экипажа до 100 человек. Вы правильно прочитали - 100 человек.

Starship в настоящее время проходит испытания: компания потеряла два прототипа в результате тяжелых посадок после высотных полетов, прежде чем ей удалось совершить третью попытку приземления в начале этого месяца. Однако через несколько минут после безопасного приземления ракета-носитель взорвалась огненным шаром , уничтожив при этом автомобиль. В результате инцидента на стартовой площадке никто не пострадал.

Ожидается, что четвертый высотный летный тест с использованием прототипа SN11 Starship состоится в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: SpaceX, Starship, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.03.2021, 10:31
Оценка:  0
гость
31 двигатель? Не лучшая идея... Чем большее число движков одновременно работает - тем труднее их синхронизировать. (Собственно поэтому взрывались ракеты Н-1)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь