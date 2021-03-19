Илон Маск показал новую супер-ракету

Новый прототип тяжелой ракеты испытают уже скоро.

SpaceX приближается к первому испытанию своей сверхтяжелой ракеты следующего поколения, которая доставит космический корабль Starship в космос.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в четверг опубликовал в Твиттере фотографию с испытательного полигона SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, где впервые показана сложенная сверхтяжелая ракета, известная как прототип BN1.

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Чтобы оценить масштаб, посмотрите на рабочего наверху крана, примерно на полпути снаружи от 70-метровой ракеты.

SpaceX нацелена на июль 2021 года для первого орбитального испытательного полета сверхтяжелой ракеты и звездолета, хотя эта дата может измениться.

Прототип BN1 на фотографии выше будет проходить только наземные испытания, что откроет путь к орбитальному полету BN2 где-то в этом году. Прототип BN3 должен стать первым, кто доставит в космос 50-метровый звездолет.

Моделирование, созданное фанатом космоса, показывает, как могут выглядеть сверхтяжелая ракета и звездолет, когда они в конечном итоге будут запускаться вместе. Сам Маск прокомментировал, что изображение было "очень близко к [] фактическому ожидаемому полету".

SpaceX заявляет, что после сборки и испытаний Super Heavy станет "самой мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных", поскольку 31 двигатель Raptor поднимет ее ввысь.

Как и в случае с испытанным и испытанным ускорителем Falcon 9 первой ступени SpaceX, цель состоит в том, чтобы разработать Super Heavy и Starship как полностью многоразовую систему, в которой обе секции могут приземлиться на землю после запуска.

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В то время как сверхтяжелая ракета вернется на Землю вскоре после запуска, Starship потенциально может приземлиться на другой планете, прежде чем приземлиться обратно на Землю в конце продолжительной миссии. Звездолет рассчитан на перевозку грузов и экипажа до 100 человек. Вы правильно прочитали - 100 человек.

Starship в настоящее время проходит испытания: компания потеряла два прототипа в результате тяжелых посадок после высотных полетов, прежде чем ей удалось совершить третью попытку приземления в начале этого месяца. Однако через несколько минут после безопасного приземления ракета-носитель взорвалась огненным шаром , уничтожив при этом автомобиль. В результате инцидента на стартовой площадке никто не пострадал.

Ожидается, что четвертый высотный летный тест с использованием прототипа SN11 Starship состоится в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.