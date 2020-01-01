Мыльные пузыри из бензина, водки и колы: Эксперименты
Получится ли сделать такие пузыри?
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Уверены, что каждый из вас пускал мыльные пузыри. Вы прекрасно понимаете, что они из себя представляют: это шар из пленки, состоящей из мыла и воды. А как вы отреагируете, если вам скажут, что мыльные пузыри можно сделать не только из воды?
В сегодняшнем видеоролике попробуют сделать мыльные пузыри из самых разных жидкостей. Из томатного сока, из молока и много из чего еще.
Напомним, ранее блогеры показали на что cпособна термопаста из графена.
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