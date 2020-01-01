Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Новый Redmi Note 10 поломали на куски

Комментариев: 0
Тест на прочность получился очень брутальным.

Индийский блогер  Gupta Information Systems in हिंदी получил новый смартфон Redmi Note 10 и решил протестировать его. 

Читай также: В Сеть попали подробности о смартфоне Redmi Note 10 Pro Max

Смартфон погрузили в воду, хотя от не имеет защиты от воды. Также смартфон проверил на прочность - царапали ножом и проверили на сгибание.

Оказалось, что корпус выполнен из пластика. А сгибания телефон вообще не перенес.

Напомним, ранее сообщалось, что Redmi Note 10 может быть переименован в Mi 10 Lite 5G.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Redmi Note 10, видео, видео дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь