Видео дня: Новый Redmi Note 10 поломали на куски
Тест на прочность получился очень брутальным.
Индийский блогер Gupta Information Systems in हिंदी получил новый смартфон Redmi Note 10 и решил протестировать его.
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Смартфон погрузили в воду, хотя от не имеет защиты от воды. Также смартфон проверил на прочность - царапали ножом и проверили на сгибание.
Оказалось, что корпус выполнен из пластика. А сгибания телефон вообще не перенес.
Напомним, ранее сообщалось, что Redmi Note 10 может быть переименован в Mi 10 Lite 5G.
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