Видео дня: Новый Redmi Note 10 поломали на куски

Тест на прочность получился очень брутальным.

Индийский блогер Gupta Information Systems in हिंदी получил новый смартфон Redmi Note 10 и решил протестировать его.

Читай также: В Сеть попали подробности о смартфоне Redmi Note 10 Pro Max

Смартфон погрузили в воду, хотя от не имеет защиты от воды. Также смартфон проверил на прочность - царапали ножом и проверили на сгибание.

Оказалось, что корпус выполнен из пластика. А сгибания телефон вообще не перенес.

Напомним, ранее сообщалось, что Redmi Note 10 может быть переименован в Mi 10 Lite 5G.