Приложение Дія получит поддержку NFC

Бесконтактная технология NFC будет использоваться для авторизации в Дії.

Если пользователь не подключен к Дії, но у него есть ID-паспорт, он может воспользоваться NFC для входа в приложение. Достаточно поднести к телефону паспорт. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь вы сможете стать пользователем Дії, если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID НБУ. Скоро стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. Это будет дополнительный способ авторизации", - пишет Федоров.

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Как это будет происходить? Приложив паспорт к телефону с установленным приложением Дія, можно авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа. На такой шаг в министерстве пошли, для того, чтобы возможность авторизоваться имели те, кому 14 лет и кто не является клиентом банка, подключенного к системе BankID НБУ, либо вообще не имеет счета в банке.

"С помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации. PhotoID будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться Дієй без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы. Например, свидетельство о рождении вашего ребенка", - пишет Федоров.

Новинка сначала появится у бета-тестировщиков, а потом - все остальные пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, что блогеры показали как вживить в руку NFC.