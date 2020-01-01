Интересный факт дня: Биткойн потребляет энергии больше, чем Google

Рынок биткойнов в настоящее время превышает 1 триллион долларов, а его цена увеличивается в десять раз за год, но акцент смещается в сторону огромных требований к мощности, необходимых для поддержания онлайн-валюты.

Согласно Кембриджскому индексу потребления электроэнергии в биткойнах ( CBECI ), который был составлен исследователями Кембриджского университета, общее количество энергии, потребляемой процессом майнинга биткойнов, может достичь 128 ТВт-ч (тераватт-часов) в этом году.

Это 0,6 процента от общего производства электроэнергии в мире, или больше, чем все потребление Норвегии.

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"Эти цифры могут показаться большими по сравнению со странами среднего размера или новыми технологиями, такими как электромобили (80 ТВтч в 2019 году), но небольшими по сравнению с другими конечными потребителями, такими как кондиционирование воздуха и вентиляторы", - сказал аналитик Международного энергетического агентства Джордж. Камия.

На всю работу Google в 2019 году было потреблено 12,2 ТВтч, и все центры обработки данных в мире, за исключением тех, которые добывают биткойны, совместно потребляют около 200 ТВтч в год.

Еще более пессимистичен экономист Алекс де Фрис, который составил один из первых индексов по этой теме в 2016 году.

Он считает, что недавний рост цен на биткойны активизирует его использование и приведет к увеличению потребления энергии по сравнению с другими центрами обработки данных вместе взятыми.

Но почему потребляется энергии так много?

Биткойны зарабатывают люди в Сети, называемые "майнерами", которые решают намеренно сложные уравнения, используя вычислительную мощность грубой силы, в соответствии с так называемым протоколом "доказательства работы".

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Протокол разработан для поддержания целостности сети, обеспечивая стабильную поставку валюты, делая вычисления более сложными, когда много людей занимаются майнингом, и более легкими, когда работает мало майнеров.

Система спроектирована таким образом, что примерно каждые 10 минут сеть награждает биткойнами тем, кто успешно решил головоломку.

"Доказательство работы" (Proof-of-work) было одним из основополагающих принципов самой известной криптовалюты, созданной в 2008 году анонимным лицом или группой, которые хотели децентрализованную цифровую валюту.

"Если у вас есть новые машины, которые более эффективны, вы собираетесь использовать больше машин, чтобы захватить большую долю рынка майнинга", - сказал Мишель Раухс, возглавлявший команду, создавшую CBECI.

Сейчас, когда цена биткойна превышает 55000 долларов, майнеры работают на полную мощность.

В прошлую субботу биткойн достиг рекордного пика в 61 742 доллара из-за лихорадочного спроса со стороны инвесторов.

Сторонники биткойна говорят, что быстрое развитие возобновляемых источников энергии в секторах электростанций означает, что валюта оказывает умеренное влияние на окружающую среду.

Но исследователи из Университета Нью-Мексико подсчитали в 2019 году, до недавнего взлета цен, что каждый доллар стоимости, созданный биткойнами, нанес 49 центов ущерба здоровью и окружающей среде в Соединенных Штатах.

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Кроме того, критики криптовалюты указывают на сильную географическую концентрацию ее использования в таких странах, как Иран.

Пострадавшие от международных санкций, которые не позволяют ему экспортировать нефть и получать выгоду от дешевой и изобильной электроэнергии, количество майнеров в ближневосточной стране увеличилось, чтобы ускользнуть от внимания Вашингтона.

"От 5 до 10 процентов добычи можно проследить до Ирана", - подсчитал Мишель Раухс.

Но подавляющая часть деятельности находится в Китае, где в течение части года китайские майнинговые компании используют преимущества мощной гидроэнергетики на юге страны, добавил он.

Но они мигрируют на север в засушливый сезон, когда электричество производится из бурого угля, который особенно загрязняет окружающую среду.

"Если вы попытаетесь увидеть след биткойна в любой момент времени, вы получите совершенно другие цифры", - пояснил Раухс.

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, рассматривает возможность перехода от протокола доказательства работы к менее энергоемкой системе, которая позволила бы избежать некоторых процессов, потребляющих много энергии.

Но биткойн столкнется с огромными трудностями при принятии таких изменений, которые рискуют сделать сеть менее децентрализованной и безопасной.

Proof-of-work "настолько глубоко укоренился в своей ценности, в его культуре, что отказ от протокола был бы равносилен кощунству", - сказал Раухс.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные попытки, сообщество не приняло никаких серьезных реформ в отношении криптовалюты.

Напомним, ранее сообщалось, что Google перестанет следить за пользователями.