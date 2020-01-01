Xiaomi уже тестирует свой складной смартфон Mix

Фото нового телефона уже появились в Сети.

Китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO и Vivo, традиционно были довольно авантюрными, когда дело касалось нетрадиционных и новых функций, но все они, похоже, придерживаются подхода "выжидания", когда дело доходит до складных и раскладных устройств. Эти компании в тот или иной момент демонстрировали свои концепции и прототипы для этих новых форм-факторов, но ни одна из них не последовала за Samsung, Huawei и Royole в выпуске складных телефонов. Xiaomi, однако, может все еще планировать это изменить, и ее прототип складного телефона снова был замечен на снимках.

Складной смартфон Xiaomi weibo

Предполагаемый складной телефон Xiaomi на самом деле был замечен в начале этого года в метро. В отличие от прототипа с двойным складыванием, который был представлен два года назад, это устройство складывается внутрь, как Galaxy Z Fold. На нем также были явные признаки складки, которая на самом деле больше и заметнее, чем то, что мы видели до сих пор в имеющихся в продаже складных телефонах.

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Частично это может быть связано с размером устройства, которое значительно выше, чем у складных устройств Samsung или Huawei. Это больше похоже на складной планшет, чем на складной телефон, поскольку он кажется слишком высоким, чтобы его удобно было использовать в качестве телефона в сложенном состоянии. Это восприятие подтверждается фотографиями того, что кажется алюминиевой рамой прототипа.

Этот кадр также показывает, что складной Xiaomi будет иметь не более трех камер на спине. У него также есть бренд MIX, серия, которую Xiaomi, по-видимому, использует для новых "экспериментальных" дизайнов. Также показано, что шарнирная система очень похожа на реализацию Samsung и, будем надеяться, будет иметь такую ​​же долговечность.

Конечно, эти фотографии не совсем означают, что Xiaomi скоро выпустит складной телефон. Возможно, еще не пришло время посмотреть, станет ли рыночная жизнеспособность складных телефонов чем-то большим, чем просто увлечением.

Напомним, ранее сообщалось, что названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11.