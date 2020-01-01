Xiaomi уже тестирует свой складной смартфон Mix
Китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO и Vivo, традиционно были довольно авантюрными, когда дело касалось нетрадиционных и новых функций, но все они, похоже, придерживаются подхода "выжидания", когда дело доходит до складных и раскладных устройств. Эти компании в тот или иной момент демонстрировали свои концепции и прототипы для этих новых форм-факторов, но ни одна из них не последовала за Samsung, Huawei и Royole в выпуске складных телефонов. Xiaomi, однако, может все еще планировать это изменить, и ее прототип складного телефона снова был замечен на снимках.
Предполагаемый складной телефон Xiaomi на самом деле был замечен в начале этого года в метро. В отличие от прототипа с двойным складыванием, который был представлен два года назад, это устройство складывается внутрь, как Galaxy Z Fold. На нем также были явные признаки складки, которая на самом деле больше и заметнее, чем то, что мы видели до сих пор в имеющихся в продаже складных телефонах.
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Частично это может быть связано с размером устройства, которое значительно выше, чем у складных устройств Samsung или Huawei. Это больше похоже на складной планшет, чем на складной телефон, поскольку он кажется слишком высоким, чтобы его удобно было использовать в качестве телефона в сложенном состоянии. Это восприятие подтверждается фотографиями того, что кажется алюминиевой рамой прототипа.
Этот кадр также показывает, что складной Xiaomi будет иметь не более трех камер на спине. У него также есть бренд MIX, серия, которую Xiaomi, по-видимому, использует для новых "экспериментальных" дизайнов. Также показано, что шарнирная система очень похожа на реализацию Samsung и, будем надеяться, будет иметь такую же долговечность.
Конечно, эти фотографии не совсем означают, что Xiaomi скоро выпустит складной телефон. Возможно, еще не пришло время посмотреть, станет ли рыночная жизнеспособность складных телефонов чем-то большим, чем просто увлечением.
Напомним, ранее сообщалось, что названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11.
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