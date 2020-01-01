Тренды YouTube: Artik & Asti - Истеричка и Jah Khalib – Искал-Нашел
Artik & Asti - Истеричка
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Artik & Asti представили клип на песню "Истеричка". Ролик был опубликован 16 марта и за это время набрал почти 600 тыс. просмотров, попав в тренды. Режиссером клипа стал Алан Бадоев, это его третья совместная работа с Artik & Asti.
Jah Khalib – Искал-Нашёл | Премьера клипа
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Популярный казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib, выпустил новый клип "Искал-Нашел".
Ролик набрал более 5 млн просмотров за неделю.
Напомним, днем ранее в тренды попали Лучшие видео из TikTok и Приготовили огромную рыбу-меч.
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