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Тренды YouTube: Artik & Asti - Истеричка и Jah Khalib – Искал-Нашел

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В тренде - музыка.

Artik & Asti - Истеричка 

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Artik & Asti представили клип на песню "Истеричка". Ролик был опубликован 16 марта и за это время набрал почти 600 тыс. просмотров, попав в тренды. Режиссером клипа стал Алан Бадоев, это его третья совместная работа с Artik & Asti.

Jah Khalib – Искал-Нашёл | Премьера клипа

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Популярный казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib, выпустил новый клип "Искал-Нашел". 

Ролик набрал более 5 млн просмотров за неделю.

Напомним, днем ранее в тренды попали Лучшие видео из TikTok и Приготовили огромную рыбу-меч.

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Теги: видео, тренды YouTube
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