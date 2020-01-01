50-летний японский байкер выдавал себя в Twitter за красивую девушку

Фильтры к фотографиям творят чудеса.

Наши мобильные приложения стали довольно умными и мощными, чтобы применять фильтры к фотографиям, преобразуя нас всего за несколько кликов. Но один 50-летний японский байкер вывел фото на новый уровень.

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В Японии существует аккаунт в Твиттере под ником Адзусагакуюки. Он содержит фотографии и твиты, на которых изображена молодая, красивая женщина, которая также, кажется, любит байки. Это казалось вполне нормальным, по крайней мере, до тех пор, пока не появилась фотография, на которой в боковом зеркале был изображен человек, не похожий на человека на фотографиях.

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Это вызвало большое любопытство: японские СМИ выследили байкера, чтобы узнать, что происходит. Как оказалось, эта молодая красивая женщина на самом деле была 50-летним мужчиной, который использовал приложение для смартфона, чтобы изменить свою внешность. По словам этого человека, он утверждает, что никому не будет интересно видеть "дядю", поэтому он использовал приложение, чтобы сделать себя более популярным.

50-летний японец выдавал себя за байкершу hinet.net

Как ни странно, несмотря на то, что средства массовой информации сообщили, что учетная запись, похоже, продолжает публиковать фотографии.

Напомним, ранее сообщалось, что в мобильных клиентах Twitter появились фотофильтры.