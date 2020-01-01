Samsung представил смартфоны среднего уровня с топовыми камерами и экраном

Телефоны серии A также будут иметь рейтинг IP67, более яркие экраны и расширяемое хранилище microSD.

На своем втором мероприятии Unpacked в году Samsung официально представила три своих следующих телефона серии A: Galaxy A52, A52 5G и A72. Компания также раскрыла европейские цены: 349 евро за A52, 429 евро за A52 5G и 449 евро за A72.

Основные характеристики включают защиту от воды и пыли IP67, яркие экраны с более высокой частотой обновления и 64-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения. Все три модели включают слот для карт памяти microSD для расширяемого хранилища и будут поставляться с зарядным устройством в коробке.

Представлена серия A

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Каждый из них построен на неуказанном восьмиядерном процессоре (двойной 2,3 ГГц + шестнадцатеричный 1,8 ГГц) и будет поставляться с Android 11 и Samsung One UI 3.0. Варианты хранения 128 ГБ и 256 ГБ будут предлагаться для всех моделей с конфигурациями оперативной памяти, которые будут различаться в зависимости от региона. Как и все последние телефоны Galaxy, эти устройства имеют гарантированные обновления безопасности не менее четырех лет.

Galaxy A52 и A52 5G будут оснащены 6,5-дюймовыми экранами Super AMOLED. По слухам , дисплей A52 будет предлагать частоту обновления 90 Гц, а A52 5G будет иметь экран 120 Гц. Каждая из них будет оснащена задней “четырехмодульной“ камерой, хотя одна из этих четырех камер имеет 5-мегапиксельный датчик глубины. Основная 64-мегапиксельная камера f / 1.8 сопровождается 12-мегапиксельной сверхширокой 5-мегапиксельной макро-камерой f / 2.2 и 32-мегапиксельной селфи-камерой f / 2.2.

Представлена серия A

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Samsung заявляет, что модели A52 оснащены более яркими экранами - до 800 нит по сравнению с прошлогодними 600 - и батареями емкостью 4500 мАч, способными работать в течение двух дней без подзарядки. И, естественно, A52 5G включает в себя подключение 5G, хотя Samsung еще не подтвердила, какие частоты он будет поддерживать.

Galaxy A72 предлагает немного больший 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Он предлагает тот же базовый набор задней камеры, но включает в себя 8-мегапиксельную телеобъектив с f / 2.4 3x вместо датчика глубины. A72 - это модель только для LTE. Вероятно, появится версия 5G, но Samsung этого не подтвердила.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустил свой самый дешевый смартфон.