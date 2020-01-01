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В Египте нашли древний город монахов

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Монахи рисовали на стенах, оставляя коптские граффити.
Три ранние церкви, найденные в западной пустыне Египта, относятся к четвертому-седьмому векам нашей эры
Три ранние церкви, найденные в западной пустыне Египта, относятся к четвертому-седьмому векам нашей эры
livescience.com

В Египте были найдены три ранние церкви и прилегающие к ним жилые помещения, некоторые из которых испещрены древними библейскими граффити. По данным египетского министерства туризма и древностей, новое открытие проливает свет на жизнь монахов в Коптской церкви Древнего Египта.

Норвежско-французская археологическая группа обнаружила здания четвертого-седьмого веков нашей эры, которые сделаны из сырцового кирпича, базальтового камня и резной скальной породы, в оазисе Бахария, примерно в 230 милях (370 км) к юго-западу от Каира в Западной пустыне Египта.

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Анализ жилых помещений монахов выявил граффити с коптскими коннотациями и символами, сказал Осама Талаат, глава отдела исламской, коптской и еврейской археологии министерства в переведенном заявлении, опубликованном 13 марта.

Это не первое открытие команды в регионе. В 2020 году археологи обнаружили 19 высеченных в скалах камер, а также церковь с граффити. Эти граффити представляли собой “надписи желтыми чернилами, которые включают религиозные писания из Библии на греческом языке, отражающие природу монашеской жизни в регионе“, - сказал Виктор Гика, глава миссии и профессор античности и раннехристианских исследований в MF Norwegian. В заявлении говорится, что Школа теологии, религии и общества. Он отметил, что граффити относится к поселению монахов, которые жили в этом регионе с V века нашей эры.

Граффити, написанное по-гречески желтыми чернилами, включало отрывки из Библии
Граффити, написанное по-гречески желтыми чернилами, включало отрывки из Библии
livescience.com

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В этом строении также была столовая и жилые комнаты для монахов. Археологи на этом месте также нашли остраки - глиняные изделия с написанными на них греческими посланиями, похожими на древнее текстовое сообщение, датируемые пятым и шестым веками нашей эры. 

Эти открытия пролили свет на “первые монашеские общины в Египте в этом регионе“, говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли в Иерусалиме следы древней войны.

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Теги: Египет, монахи, археология
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