Насколько крепкий рожок от мороженого: Эксперименты
Падение каких предметов на себя выдержит рожок?
Вы любите мороженое? Помимо разнообразия вкусов, мороженое отличается еще и формой. И блогеры из Mamix Live заинтересовались рожковым мороженым. А если быть точнее, то самим рожком!
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Рожок сделан в форме конуса с острым концом. Сможет ли такой рожок проткнуть что-нибудь? С одной стороны - это просто вафля, но с другой стороны - это вафля с острым концом. Блогеры решили сбросить на такие рожки самые разные предметы и посмотреть, что произойдет с рожками и самими предметами.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как передать картинку по лучу лазера.
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