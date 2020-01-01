Взломавшего аккаунты Маска и Гейтса 17-летнего хакера посадили на три года
17-летний Грэм Айвэн Кларк из Тампы был арестован по 30 обвинениям. Власти заявляют, что он был "вдохновителем" схемы взлома Twitter 15 июля, которая дала ему и еще двум другим доступ к многим аккаунтам с миллионами подписчиков.
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Подросток из Тампы использовал взлом для вымогательства более 100000 долларов в биткойнах, во вторник признал себя виновным по государственным обвинениям в обмен на трехлетний тюремный срок.
В сделке с прокуратурой Кларк согласился отсидеть три года в тюрьме с последующим трехлетним испытательным сроком.
Кларку было 17 лет, когда его обвинили в организации взлома социальных сетей, нацеленного на некоторые из самых известных в мире имен, в том числе: Джо Байдена, бывшего президента Барака Обаму, Илона Маска, Канье Уэста, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Майка Блумберга, Уоррена Баффета, Флойда Мэйвезера, Ким Кардашьян, Apple, Uber и других компаний.
Соглашение позволило Кларку, которому сейчас уже 18, быть осужденным как "несовершеннолетний преступник", избежав минимального 10-летнего приговора, который последовал бы, если бы он был осужден как взрослый. Обязательный минимум будет применяться только в том случае, если Кларк нарушит свой испытательный срок.
Он будет отбывать срок в государственной тюрьме, предназначенной для молодежи. Он может иметь право некоторое время служить в учебном лагере военного типа.
"Грэм Кларк должен быть привлечен к ответственности за это преступление, и другие потенциальные мошенники должны увидеть последствия", - говорится в заявлении государственного прокурора Хиллсборо Эндрю Уоррена. "В данном случае мы смогли устранить эти последствия, осознавая, что наша цель с любым ребенком, когда это возможно, - заставить его усвоить урок, не разрушая его будущее".
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Кларк появился на виртуальном судебном заседании во вторник днем из тюрьмы округа Хиллсборо, где он находится с момента своего ареста. На нем была красная форма, медицинская маска и короткая стрижка.
Его голос был монотонным, когда он ответил на серию стандартных вопросов судьи Кристины Марлевски, признав, что понимает свое признание вины и отказывается от своего права на судебное разбирательство.
Положения соглашения о признании вины требуют, чтобы Кларку было запрещено использовать компьютеры без разрешения и надзора со стороны правоохранительных органов. Ему придется подвергнуться обыску в своей собственности и отказаться от паролей к любым учетным записям, которые он контролирует.
Его адвокат Дэвид Вейсброд подтвердил, что Кларк передал всю криптовалюту, которую он приобрел.
Напомним, ранее сообщалось, что сервер NASA взломали при помощи дешевого компьютера.
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