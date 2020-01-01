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Видео дня: SpaceX показал полет Starship SN10 во всей красе

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Нарезку из полета SN10 выложили на канале SpaceX.
Полет SN10
Полет SN10
скриншот видео

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3 марта Starship с серийным номером 10 (SN10) завершил третье испытание нового космического корабля. Тогда ракета успешно взлетела на высоту 10 км и переориентировалось для входа в атмосферу и активного аэродинамического контролируемого спуска. Двигатели Raptor SN10 снова заработали, чтобы выполнить маневр сальто при посадке, прежде чем он успешно приземлился на посадочную площадку.

"Испытательные полеты, такие как SN10, направлены на улучшение нашего понимания и разработки полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полетах, а также для помощи человечеству вернуться на Луну и отправиться на Марс и дальше", - говорится в описании видео.

Напомним. ранее сообщалось, что SpaceX строит новый космический корабль для Марса.

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Теги: SN10, SpaceX, Starship, видео
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