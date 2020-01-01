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Тренды YouTube: Лучшие видео из TikTok и Приготовили огромную рыбу-меч

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В тренде - развлекательные видео.

ЭТО ЛУЧШИЕ ВИДЕО ИЗ ТИК ТОКА

Блогер Anny May Day выложила самые интересные видео из социальной сети TikTok, заодно прокомментировав их.

ПРИГОТОВИЛИ ОГРОМНУЮ РЫБУ МЕЧ

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Блогер vanzai купил тушу настоящей рыбы-меч и решил ее приготовить. 

Сначала рыбу разделали, поделив на стейки. А затем засыпали специями и приготовили на гриле.

Напомним, ранее в тренды попали Великая битва с водой и холостяк Тимати.

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Теги: видео, тренды YouTube
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