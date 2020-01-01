Тренды YouTube: Лучшие видео из TikTok и Приготовили огромную рыбу-меч
В тренде - развлекательные видео.
ЭТО ЛУЧШИЕ ВИДЕО ИЗ ТИК ТОКА
Блогер Anny May Day выложила самые интересные видео из социальной сети TikTok, заодно прокомментировав их.
ПРИГОТОВИЛИ ОГРОМНУЮ РЫБУ МЕЧ
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Блогер vanzai купил тушу настоящей рыбы-меч и решил ее приготовить.
Сначала рыбу разделали, поделив на стейки. А затем засыпали специями и приготовили на гриле.
Напомним, ранее в тренды попали Великая битва с водой и холостяк Тимати.
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