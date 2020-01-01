Новый смартфон ZTE получит сразу три камеры по 64 МП

Это будет первый подобный телефон.

ZTE дразнит своим смартфоном Axon 30 Pro с начала года, и до сих пор мы видели тизеры о том, что телефон будет запускаться с настройкой тройной камеры. В новом сообщении на Weibo компания подтвердила, что Axon 30 Pro будет иметь три камеры на 64 МП, и это будет первый раз, когда мы увидим такую ​​установку на смартфоне. ZTE рекламирует весь диапазон фокусировки, который должен предполагать наличие как минимум одной телеобъектива и, возможно, сверхширокого объектива.

Читай также: Названа дата выхода первого 5G-смартфона с подэкранной камерой

Axon 30 Pro формируется как достойное продолжение прошлогоднего Axon 20 5G и, как ожидается, дебютирует с камерой под дисплеем ZTE второго поколения. Ожидается, что на этот раз селфи-шутер будет иметь датчик на 44 МП.

Недавний листинг 3C также показал, что Axon 30 Pro с номером модели A2022 будет иметь зарядку мощностью 55 Вт.

Кроме того, ожидается, что флагман Axon представит чипсет Snapdragon 888.

Напомним, ранее сообщалось, что США официально запретили Huawei и ZTE.