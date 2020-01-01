Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый смартфон ZTE получит сразу три камеры по 64 МП

Комментариев: 0
Это будет первый подобный телефон.
Смартфон получит сразу три камеры по 64 МП
Смартфон получит сразу три камеры по 64 МП
gizmochina.com

ZTE дразнит своим смартфоном Axon 30 Pro с начала года, и до сих пор мы видели тизеры о том, что телефон будет запускаться с настройкой тройной камеры. В новом сообщении на Weibo компания подтвердила, что Axon 30 Pro будет иметь три камеры на 64 МП, и это будет первый раз, когда мы увидим такую ​​установку на смартфоне. ZTE рекламирует весь диапазон фокусировки, который должен предполагать наличие как минимум одной телеобъектива и, возможно, сверхширокого объектива.

Читай также: Названа дата выхода первого 5G-смартфона с подэкранной камерой

Axon 30 Pro формируется как достойное продолжение прошлогоднего Axon 20 5G и, как ожидается, дебютирует с камерой под дисплеем ZTE второго поколения. Ожидается, что на этот раз селфи-шутер будет иметь датчик на 44 МП.

Недавний листинг 3C также показал, что Axon 30 Pro с номером модели A2022 будет иметь зарядку мощностью 55 Вт.

Кроме того, ожидается, что флагман Axon представит чипсет Snapdragon 888.

Напомним, ранее сообщалось, что США официально запретили Huawei и ZTE.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Axon 30 Pro, ZTE
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь