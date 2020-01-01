Добыли электричество из энергетика: Эксперименты

Можно ли превратить баночку энергетика в электричество?

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Блогер GopherVid решил провести необычный эксперимент - получить электрическую энергию из энергетика. Но, если посмотреть с точки физики, в энергетике всего 45 калорий на 100 граммов напитка.

Но если перевести в килловат-часы, получится, что от литра напитка может проработать тостер.

Напомним, ранее блогеры показали как вырастить редиску-мутант.