Добыли электричество из энергетика: Эксперименты
Можно ли превратить баночку энергетика в электричество?
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Блогер GopherVid решил провести необычный эксперимент - получить электрическую энергию из энергетика. Но, если посмотреть с точки физики, в энергетике всего 45 калорий на 100 граммов напитка.
Но если перевести в килловат-часы, получится, что от литра напитка может проработать тостер.
Напомним, ранее блогеры показали как вырастить редиску-мутант.
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