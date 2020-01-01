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Добыли электричество из энергетика: Эксперименты

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Можно ли превратить баночку энергетика в электричество?

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Блогер GopherVid решил провести необычный эксперимент - получить электрическую энергию из энергетика. Но, если посмотреть с точки физики, в энергетике всего 45 калорий на 100 граммов напитка. 

Но если перевести в килловат-часы, получится, что от литра напитка может проработать тостер. 

Напомним, ранее блогеры показали как вырастить редиску-мутант.

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Теги: видео, эксперименты
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