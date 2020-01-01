Вот это прожорливость: Google Chrome для 64-битной Android требует 8 Гб

Не каждый даже сможет ее установить.

Google Chrome - наиболее часто используемый веб-браузер практически на всех платформах. Однако версия браузера для Android получила 64-битный вариант только сейчас. Но, к сожалению, большинству пользователей он недоступен.

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На прошлой неделе Google опубликовал блог, в котором подробно рассказывается об улучшении производительности Chrome 89 для Android. В том же сообщении поисковый гигант упомянул подходящие устройства для последней 64-разрядной версии браузера.

Как сообщает Android Police, для 64-разрядной версии Google Chrome для Android требуется как минимум 8 ГБ ОЗУ и Android 10. Другими словами, лучшая версия Chrome доступна только для флагманских смартфонов и смартфонов среднего класса премиум-класса. Таким образом, миллионы пользователей Android среднего и бюджетного уровня остаются в стороне.

Даже собственные смартфоны Pixel от Google не имеют 8 ГБ ОЗУ, за исключением Pixel 5. Ранее такой объем оперативной памяти можно было найти только в игровых смартфонах и некоторых флагманских смартфонах премиум-класса. Но сейчас есть много телефонов среднего класса с 8 ГБ оперативной памяти. Большинство этих телефонов производятся китайскими OEM-производителями.

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В любом случае, поскольку смартфоны Android позволяют пользователям устанавливать приложения из внешних источников, заинтересованные пользователи могут попробовать установить 64-разрядный APK Chrome с надежных веб-сайтов, таких как APKMirror.

Однако стоит отметить, что если ваше устройство не соответствует критериям, 64-разрядный вариант Chrome будет заменен 32-разрядным вариантом всякий раз, когда новое обновление Chrome поступит в Google Play Store. Следовательно, этим пользователям придется вручную устанавливать 64-разрядный вариант APK с каждым новым обновлением.

Напомним, ранее сообщалось, что