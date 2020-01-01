Тренды YouTube: Великая битва с водой и холостяк Тимати

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МЕГАПРОЕКТЫ: ВЕЛИКАЯ БИТВА С ВОДОЙ — ТОПЛЕС

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С этой планетой всё не так. То слишком холодно, то слишком жарко, то чересчур тесно. Но что если прокачать саму Землю? Сделать из неё версию 2.0, с новыми континентами, морями и климатом. Вам для этого понадобится лишь куча ресурсов, немного безумия и … что ещё? Смотри в новом выпуске!

“Холостяк“: премьерный выпуск нового сезона

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Холостяка такого уровня популярности и медийности не ожидал никто: в восьмом сезоне проекта свое сердце девушкам откроет Тимур Юнусов! Романтик и настоящий мужчина, который готов совершать красивые поступки ради женщин. Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки.

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк – Выпуск 1 и От пацанки до панянки.