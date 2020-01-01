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Можно ли поскользнуться на банановой кожуре: Эксперимент

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Мы часто это видели в фильмах и мультфильмах. Но возможно ли это?

Много таких мифов из мультфильмов, фильмов или игр, о которых мы вечно думаем - а правда ли это и откуда оно вообще пошло? Сегодня мы разберемся с одним из них, и выясним можно ли упасть если случайно наткнуться на банановую кожуру.

Напомним, ранее блогеры показали, сколько слоев скотча спасут ногу от шредера.

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Теги: видео, эксперименты
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