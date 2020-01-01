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Последнее обновление Windows 10 синий экран смерти при печати

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Если ваш компьютер страдает от синего экрана смерти (BSOD) при попытке печати, возможно, виновато недавнее обновление Windows от Microsoft.
Синий экран смерти
Синий экран смерти
msreview.net

Согласно отчетам  Windows Latest и других сайтов, все из которых ссылаются на ветку Reddit, пользователи начали сталкиваться с BSOD вскоре после того, как они установили Центр обновления Windows  KB5000802 от 9 марта.

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В то время как ветка Reddit специально упоминает BSOD, возникающие в сочетании с принтерами Kyocera, Windows Latest сообщила, что слышала о аналогичных результатах при печати от многих различных производителей и моделей, включая Ricoh. Когда происходит BSOD, пользователи могут получать сообщение об ошибке "APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys".

PCWorld связалась с Microsoft, но не получила комментариев к моменту публикации. Однако после публикации этой статьи Microsoft подтвердила наличие проблемы. "Мы работаем над решением проблемы, затрагивающей часть клиентов, использующих определенные принтеры", - сообщил представитель компании по электронной почте.

Откат патча, похоже, решил проблему. Некоторые пользователи в ветке Reddit сообщили, что им удалось удалить патч для Windows 10, а другие - нет.

К сожалению, поскольку рассматриваемое обновление было обновлением безопасности, откат исправления может подвергнуть пользователей проблеме безопасности. Однако при необходимости пользователи могут удалить патч, выполнив следующие действия:

  • Откройте меню настроек Windows, затем  выберите «Настройки»> «Обновление и безопасность»> «Центр обновления Windows» .
  • Щелкните Просмотреть историю обновлений .
  • Щелкните ссылку Удалить обновления и найдите нужное обновление.
  • Найдя его, нажмите « Удалить» .

Напомним, ранее сообщалось, что обновления Windows 10 начали тормозить компьютеры.

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Теги: Windows 10, обновление, ошибка, синий экран
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