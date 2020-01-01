Последнее обновление Windows 10 синий экран смерти при печати

Если ваш компьютер страдает от синего экрана смерти (BSOD) при попытке печати, возможно, виновато недавнее обновление Windows от Microsoft.

Согласно отчетам Windows Latest и других сайтов, все из которых ссылаются на ветку Reddit, пользователи начали сталкиваться с BSOD вскоре после того, как они установили Центр обновления Windows KB5000802 от 9 марта.

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В то время как ветка Reddit специально упоминает BSOD, возникающие в сочетании с принтерами Kyocera, Windows Latest сообщила, что слышала о аналогичных результатах при печати от многих различных производителей и моделей, включая Ricoh. Когда происходит BSOD, пользователи могут получать сообщение об ошибке "APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys".

PCWorld связалась с Microsoft, но не получила комментариев к моменту публикации. Однако после публикации этой статьи Microsoft подтвердила наличие проблемы. "Мы работаем над решением проблемы, затрагивающей часть клиентов, использующих определенные принтеры", - сообщил представитель компании по электронной почте.

Откат патча, похоже, решил проблему. Некоторые пользователи в ветке Reddit сообщили, что им удалось удалить патч для Windows 10, а другие - нет.

К сожалению, поскольку рассматриваемое обновление было обновлением безопасности, откат исправления может подвергнуть пользователей проблеме безопасности. Однако при необходимости пользователи могут удалить патч, выполнив следующие действия:

Откройте меню настроек Windows, затем выберите «Настройки»> «Обновление и безопасность»> «Центр обновления Windows» .

Щелкните Просмотреть историю обновлений .

Щелкните ссылку Удалить обновления и найдите нужное обновление.

Найдя его, нажмите « Удалить» .

Напомним, ранее сообщалось, что обновления Windows 10 начали тормозить компьютеры.