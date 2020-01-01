Сколько гелиевых шариков поднимет 100кг железа под водой: Эксперименты
И возможно ли такое вообще?
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Вы когда-нибудь занимались в тренажерном зале? Знаете, каково это, поднять 100 килограмм железа? А что, если я вам скажут, что 100 килограмм железа может поднять обычный воздушный шарик?
Блогеры из Mamix Live опустили под воду 100 килограмм железа и попробовали поднять их со дна с помощью воздушных шариковб И не только простых воздушных шариков, но и шариков с гелием. Сколько понадобится воздушных шариков? А сколько понадобится шариков с гелием?
Напомним, ранее блогеры показывали, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.
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