Google Chrome стал менее прожорливым и быстрее загружается

Обновление вышло для Mac, Windows и Android.

Google обсудил, как Chrome версии 89 улучшил использование памяти браузером и время загрузки на Mac, Windows и Android, в новом посте в блоге Chromium. Технический гигант заявляет, что браузер стал умнее, когда дело доходит до использования и сброса памяти на разных платформах - например, теперь он сбрасывает память, которую вкладка переднего плана не использует активно, например большие изображения, которые вы уже прокручивали.

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Кроме того, обновление также сокращает объем памяти, занимаемый браузером на фоновых вкладках для macOS, что Chrome уже некоторое время делает на других платформах. В частности, для macOS Google видит до восьми процентов экономии памяти и до 65 процентов улучшения показателя Apple Energy Impact для вкладок в фоновом режиме. Это означает более прохладный Mac с более тихими вентиляторами. Chrome 89 теперь также использует PartitionAlloc, собственный расширенный распределитель памяти компании, повсюду в Android и 64-битной Windows. Благодаря этому изменению время отклика браузера улучшилось на 9 процентов, а в Windows экономия памяти составила до 22 процентов.

Команда Chrome заявляет, что новые возможности Play и Android позволили переупаковать браузер для уменьшения количества сбоев и сделали его более стабильным для новых устройств Android. Он также представил функцию под названием "Freeze-Dried Tabs", чтобы ускорить запуск Chrome на Android до 13 процентов. Freeze-Dried Tabs работают, сохраняя облегченную версию ваших вкладок - она ​​размером со снимок экрана, но по-прежнему поддерживает прокрутку и масштабирование, а ссылки остаются активными. Вкладки, похожие на скриншоты, появляются при первом запуске Chrome и пока фактические вкладки загружаются в фоновом режиме, поэтому вы можете видеть, как страницы загружаются быстрее, чем раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что браузер Chrome начнет блокировать тяжелую рекламу.