Китай со второй попытки запустил новую ракету Long March 7A

В четверг Китай запустил ракету нового поколения Long March 7A, отправив секретную экспериментальную полезную нагрузку на геостационарную переходную орбиту.

Старт с прибрежного центра запуска спутников Вэньчан произошел 11 марта. Корпорация China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), главный космический подрядчик страны, подтвердила успешный запуск через 40 минут.

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Полезной нагрузкой служил спутник проверки технологии "Шиян-9" или "эксперимент-9". Он был разработан Китайской академией космических технологий (CAST), дочерней компанией CASC.

Спутник будет в основном использоваться для проверочных испытаний на орбите новых технологий, таких как космический мониторинг окружающей среды, заявили в CASC, но не сообщили никаких подробностей.

Long March 7A - это ракета-носитель на керосине и жидком кислороде длиной 60,1 метра и диаметром 3,35 метра с четырьмя боковыми ускорителями, способная доставить до 7 тонн полезной нагрузки.

Ракета-носитель использует новые технологии керосинового двигателя, а также ступень, модифицированную по сравнению с предыдущей серией Long March 3B, нынешней китайской ракетой-перевозчиком, что расширяет возможности Китая для запуска GTO.

Long March 7A более эффективен, чем Long March 3B, который может загружать 5,5 тонны. При запуске с берега он также не несет затрат и опасностей, связанных с запусками 3B с суши.

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К 2025 году CASC планирует проводить 3-5 запусков Long March 7A в год. По заявлению Китайской академии ракет-носителей (CALT), пусковая установка также может использоваться для полетов на Луну и в дальний космос .

Первый запуск Long March 7A потерпел неудачу в марте 2020 года. После отделения первой ступени произошла потеря давления, что привело к неисправности двигателя.

Long March 7A является вариантом стандартного Long March 7. Последний летал дважды и предназначен в первую очередь для запуска грузовых космических кораблей на космическую станцию ​​Китая.

Запуск в четверг стал шестым запуском в Китае в 2021 году. CASC нацелена на запуск более 40 раз в течение года, при этом другие коммерческие китайские поставщики пусковых услуг также планируют ряд миссий.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил первую ракету Long March 8.